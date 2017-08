Su papá siempre la acompañó en su carrera y la aconsejó. Incluso cuando Ivana tenía quince años la salvó de tener que cortarse el pelo para una campaña. "Había quedado con (Roberto) Giordano. Tenía el cabello por debajo de la cola y me dijeron: 'Te vamos a hacer un carré'. A mí no me importaba nada. Cuando le conté a mi viejo, me dijo que no: 'El que te va a bancar llorando voy a ser yo'. ¡Y se lo agradezco! Soy quien soy gracias a él. Al final negociamos y me cortaron el pelo, pero no tanto. ¡Gracias papi, me salvaste!".