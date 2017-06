"Me fui transformando y generando una relación con todo el grupo, comencé entrenando a uno de los equipos y después me ofrecieron si me quería quedar con todo el grupo. Me pareció un lindo desafío. Estos chicos son diferentes a otros chicos que entreno por el tema de la exposición la tele y eso lo tengo que entender", agregó el ex custodio de Fort, que interrumpe su charla para pedirle a Cristian U que tenga cuidado en las pruebas y explica: "Me siento responsable, trato de estar si les pasa algo. No quiero que se lastimen".