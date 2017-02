"En el colegio sufrí bastante bullying, entré a una escuela nueva y me empezaron a poner apodos, a molestar. Le pedí a mis papás si me podían cambiar, pero nunca les di los motivos, no me animaba a contarlo. Era ir al colegio sin ganas, sabiendo qué me esperaba, sabiendo que me iban a molestar, nunca me gustó la agresión física", confesó el participante del equipo rojo en el Facebook Live que hizo para Teleshow.