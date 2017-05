"Él logró tarde lo que quería: ser famoso. No quería por nada ni por nadie que se le fuera y tal vez yo inconscientemente le cagué un poco el protagonismo. Yo le expliqué, que no me interesaba y le dije, 'con las clases y la custodia me inserté en el sistema, puedo pagar el alquiler y comer más de una vez al día, la tele no me interesa, quedate tranquilo, es para vos'. No la entendía y tal vez le empañé el momento", recordó el entrenador.