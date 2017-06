Más allá del tono de voz o de los calificativos con los cuales uno pueda definirse (como un "Me dicen antorcha", ¿por qué no?), enviarle un mensaje de audio tal vez no sea el mejor camino para conquistar a Gisela Ramírez Méndez (27). Y no lo decimos nosotros, sino ella… "Soy amante del silencio, de la calma", confiesa esta modelo y bailarina de 1.75 de altura, integrante de la comparsa Arandú Beleza (sí, justo Beleza…) de los Carnavales de Corrientes.