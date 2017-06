"Estoy contenta, no esperaba otra cosa la verdad porque no había hecho nada como para que esto no saliera de esta manera, estaba súper tranquila. Pero con la firma de la jueza, mucho mejor", dijo en Los Ángeles de la mañana. Luego cónto cómo se enteró la noticia: "Estaba yendo en el auto, a una reunión de trabajo, a encontrarme con una novia, y me llamó Fernando Burlando y me dice 'empezá a saltar', y yo empecé a saltar en el asiento y a gritar, iba manejando. Después tuve que caminar y no podía expresar lo que me estaba pasando. Hasta que llegué al lugar y me encontré con la mamá de la novia, a la que quiero un montón. Le di un abrazo, imaginando que era mi mamá y me largué a llorar. Después me tranquilicé porque estaba trabajando y hablé con mis hijas para contarles, y con mi mamá para tranquilizarla".