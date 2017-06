"Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás", reza el tema. "Y si con otro pasas el rato, vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz, felices los cuatro", continúa, sembrando la duda sobre la identidad de la cuarta persona. A no desesperarse: hay tres hipótesis.