"Yo creo que vinimos a hacer la entrevista sobre lo de Pipe, ¿no?…Temas de controversia no me interesa hablar en este momento, gracias", fue lo único que respondió Maluma, quien no sólo se negó a contestar y abandonó el set de grabación, sino que también animó a su acompañante a no responder la pregunta que le habían hecho.