"Mentiste con todo. Y voy a publicar cada acto violento. Los invito a todos a volver a ver en Youtube cuando el señor Traut decía que jamás me pegó en programas de América TV. Hay muchos mensajes y audios. Tres registros en Prefectura de las veces que tuvo que ir al departamento, los vecinos, la seguridad del edificio. Los mensajes salen de TU TELÉFONO AL MÍO Y VICERVERSA. ¡Qué chip ni que chip! Te quiero escuchar decirlo a vos Traut . ¿O muestro en cámara yo de qué teléfono salen? Me arruinaste la vida y perdoné cosas imperdonables por no haber resuelto mi experiencia anterior. Pero ya no perdono más. Ni vos ni nadie va a llamarme mentirosa nunca más. Y los que lo sigan haciendo tendrán demandas por injurias", finalizó Miller.