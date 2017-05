Hace unas semanas, en la mesa de Mirtha Legrand, Bossi había contado que en el 2009, cuando imitaba en el programa de Marcelo Tinelli a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, ella se había contactado con la producción de Ideas del Sur, para hacerle una corrección al personaje: "Vino Tinelli con El Chato y Federico Hoppe y me preguntaron: ¿Martín vos cómo te vestís?, yo no entendía y les dije '¿No me ven?'. Y me volvieron a preguntar '¿abajo?', no sabía de que me estaban hablando y me dicen 'se quejó porque no usas tacos' y seguía sin entender y finalmente me dijeron 'Está pidiendo que uses tacos porque usas chatitas'".