En el video, difundido por la cuenta en Youtube Topo de la farándula, agregó: "Me tomaste el pelo. Nunca me llegó el llamado del Gobernador de Salta. Sería bueno que lo aclares, porque estás cagando a un montón de gente. A mí me cagaste, me usaste para que le mandara un montón de mensajes a Maradona. Me pediste que le pinchara cosas a los abogados de él (Matías Morla y Víctor Stinfale), sabiendo que yo no lo iba a hacer. Yo sé hacer inteligencia informática, no soy hacker y delitos por vos no iba a cometer. Recuperar una cuenta es muy diferente a hacer una travesura. Cuando pediste que trucara la foto de la ex mujer de Maradona… Esas cosas yo no las hago".