Sus disculpas -cuanto menos- es lo que se espera de René Pérez Joglar (39) a propósito de su tema Mis disculpas, justamente. Porque de acuerdo a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), en la letra de Residente -como se lo conoce al cantante- hay "palabras referidas a la discapacidad en general y al autismo y el síndrome de Down en particular a modo de burla e insulto". Y la situación "se agrava" porque no se trata de "un exabrupto del momento".