—De cazador más bien. De cazador de ciervo. Yo no soy cazador ni cazo tampoco pero esto es algo que me habló de hecho Rubén Rada, un amigo de hace tiempo, y para colmo, cuando me mandó ese mail, estaba en la Argentina, hablando de uno de los discos. Le digo que estoy medio bloqueado y él me habla de eso de que "la inspiración es como cuando alguien caza un ciervo, tiene que estar pendiente hasta cuando aparezca. Si de momento apareció e hiciste otra cosa, ya se fue. Tienes que estar ahí". Es eso. Yo estaba ahí todo el tiempo para que apareciera, tenía mi libreta, mi computadora, cuando aparecía escribía. No dejar pasar ese momento. Si estás comiendo en un restaurante, escribís en el momento porque se te va a olvidar. Tú piensas que te vas acordar de la idea pero al final del día se te olvida. Entonces a eso me refiero, de tener esa paciencia, porque si no la tienes, sacas lo primero que vino y ya. No hay que conformarte con esas primeras cosas que escribes, sino dedicarle tiempo.