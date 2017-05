En una televisión con un encendido cada vez más bajo, el conductor recordó viejas épocas al mando de su programa, que no siempre fueron fáciles: "Cuando arranqué en el '90 estábamos en frente (en referencia a que el ciclo se emitía por Telefe), hacíamos 1.8 y El Trece era el rival. Siempre tuvimos rivales, siempre estás peleado con el que está en frente. Con Suar competíamos cuando estaba en Telefe y tenemos buena onda, eso está bueno. No es verdad que no importan el rating y los espectadores. Si pongo un puesto de frutas, quiero vender. Si voy a la tele, quiero ganar y el primero en decir 'si no me va bien me voy', voy a ser yo. De hecho, se lo dije a (Gustavo) Yaneklevich en el '90 y me dijo: 'Después del Mundial va a mejorar'. Y mejoró".