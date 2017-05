"Le cuento que recibí su carta pero no he tenido tiempo para responderle. He estado como embolatado", se disculpa el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. "Dije en serio hasta la última sílaba. Quería que supiera, sin la menor duda, que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario.", le reitera su par de Estados Unidos. "Pues, a ver Mr. Francis, con todo respeto, eso de nominarlo para el Nobel de la Paz está muy berraco, o sea very difficult". "Le doy 10 segundos para reconsiderar su postura", insiste el estadounidense.