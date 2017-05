Ahora Netflix se inspiró en este video para promocionar la quinta temporada de House of Cards, que se estrenará el próximo 30 de mayo. En la publicidad el protagonista, como no podía ser de otra manera, es Kevin Spacey en el papel del presidente Frank Underwood. Allí se cuentan sus proezas como político, pero eso sí, por cuestiones obvias ya no es "Menem lo hizo", sino "Frank lo hizo".