Ídola y referente de muchos adolescentes, las cosas no siempre fueron tan fáciles: "Cuando era chica sufrí bulliyng. A mis nueve años nos mudamos a Santa Cruz y mis compañeros me molestaban por ser porteña. Cuando crecí empecé a sociabilizar más y se pasó el tema. Sin embargo, eso fue algo que me ayudó porque me hizo formar un carácter".