De ahí en más, comenzó a circular en off, por los pasillos, el apodo de "Muqui" para Pampita. bautismo del cual Nicole no se hizo cargo, pero que quedó siempre ligada: "Había un comentario del sobrenombre, me lo adjudicaron a mí, pero no fue así, jamás lo dije", había dicho hace unos meses en Los ángeles de la mañana.