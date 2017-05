"Me contó que él se encontró una vez con Rosa para hablar, a quien también le decía 'la vieja'. Él decía que la vieja Rosa le tenía como una bronca personal interna a la vieja Mirtha Legrand. En esa reunión Rosa le explicó todo a Marcos, pero iba a poner a otras personas de intermediarias porque no quería tener contacto con él, y ella fue la que le entregó la llave… Se tenía que encontrar con Orlando (hijo de Lina)". También contó, según detalla la revista, que su marido le avisó que tenía que viajar a Uruguay para vender las joyas, porque sus clientes no querían arriesgarse a comprar objetos de la conductora de televisión. "Me dijo que había invertido un millón de pesos en mercadería, aludiendo a la cocaína… Que él le dijo que con el narcotráfico no iba a poder salir, porque no lo iban a dejar y que la única manera era muerto y lloraba… Él sabía que lo iban a matar en poco tiempo y me propuso llevar a los chicos a Disney".