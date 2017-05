A pesar que fue llevada a la Justicia, Lina dijo que sigue queriendo a su ex empleadora: "Somos humanas, tenemos sentimientos, nunca tuve miedo de ir presa porque sé que soy inocente. Esto se dio así y he sido una víctima de los medios, sé que tienen que hacer su trabajo. No sé por qué me involucraron, yo cumplí con mi función".