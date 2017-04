Hay que decir que, desde hace tiempo, existen series para todos los gustos y edades. Además, se pueden ver en su idioma original, con subtítulos o traducidas. Hay gente inclusive que suele seguir 2 o 3 a la vez, en distintos momentos, claro. Es que uno elige también dónde mirarlas, por ejemplo en el televisor (mejor digo LCD o Smart, para no quedar como un anciano), en la tablet o en el celular. Y esto podría ser en tu casa, en el trabajo (ojo, que no te agarren), en el colegio (idem a la sugerencia anterior) o en el subte/colectivo (acá cuidate de que no te manoteen el celu), es decir, donde gustes.