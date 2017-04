2. Las redes sociales. Netflix no publica los números de sus ficciones, pero en la escuela, en la oficina, en el barrio se habla 13 Reasons Why. Y en la aldea global, eso encuentra su correlato en las redes sociales: Twitter es una caja de resonancia de las series. Ahí es donde se mide el rating de estos días. Y en apenas tres semanas 13 Reasons Why ya generó más de once millones de tuits, siendo lo más comentado en lo que va del año, superando a The Vampire Diaries y The Walking Dead. Así lo informa el portal especializado Variety. La polémica por el bullying escolar, el morbo del suicidio adolescente y la ficción dirigida a un público joven, entre otras razones, explican semejante repercusión en las redes.