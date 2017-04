La historia de amor de Daniela Lopilato, la hermana de Luisana, con el ilusionista Gastón Quieto

"Dani y Beni son las razones por las cuales me volví. Ahora me instalé acá y quiero seguir con mi carrera en la Argentina. La idea es quedarme, ya tengo varios shows programados, quiero demostrar en mi país todo lo que aprendí", dice el entrevista, que el fin de semana pasado brindó un espectáculo que contó con la presencia de su cuñada, Luisana, y su concuñado, Michael Bublé. "Mi carrera la tengo hecha, viajé por todos lados, pero donde laburé siempre me han apoyado y cuando hay un show me vienen a ver, les encanta la magia. Les gusta lo que hago como a mí me encanta lo que hacen ellos. A Noah le gusta, a todos los chicos les hago magia", asegura.