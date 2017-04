En ese sentido, ya comenzó con sus shows en la Ciudad de Buenos Aires. El sábado pasado tuvo una visita más que especial: sus cuñados, Luisana Lopilato y Michael Bublé, fueron a ver su espectáculo en el restaurante Mala Cara. "Justo estaban Mike y Lu en el país y me vinieron a ver. Mi carrera la tengo hecha, viajé por todos lados, pero donde laburé siempre me han apoyado. Cuando hay un show, si pueden, me vienen a ver, les encanta la magia. Les gusta lo que hago como a mí me encanta lo que hacen ellos. A Noah también le gusta y a todos los chicos les hago magia", dijo Gastón, que conoce a la familia Lopilato desde muy chico.