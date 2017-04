No obstante, la mayoría de las devoluciones fueron positivas. Una en particular: la de Franco Masini. Porque siguiendo este intercambio cariñoso que la it girl y el actor mantienen en las redes, donde ella piropea cada una de sus fotos, el galán también le dejó un like a su nuevo look (lo mismo hizo con otras fotos sexies). Y hasta se tomó una selfie con una remera de Madness Clothing que la dueña de la marca -Candelaria, claro- había usado horas antes. Ay…