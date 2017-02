En una entrevista con Teleshow, la joven explicó cómo tomaba las críticas que recibía en las redes sociales por sus tatuajes. "Al principio por ahí me enojaba, pero como ya estoy totalmente tatuada intento no usar tanto Twitter ni leer nada, estoy tranquila. Me siento tan bien con lo que hago que lo que dice el otro pierde peso", respondió.