Al ver que el matrimonio no funcionaba, tuvo la valentía de pedirle a su papá que se separara: "Yo tenía 12 años, me paré frente a mi papá y le dije: 'me parece que te tenés que separar'. Él me repreguntó: '¿estás seguro?'. Y le dije: 'sí, estoy completamente seguro, te tenés que separar porque ustedes dicen quererse, pero se llevan como el culo y estamos sufriendo todos. Me acuerdo que a él se le llenaron los ojos de lágrimas, me miró y me dijo: 'bueno'. Aparentemente lo que ocurría es que los dos sabían qué era lo que tenía que ocurrir, pero ninguno de los dos se atrevía a tomar la decisión".