Luego, Lozano explicó: "Entonces cuando uno creció en un ambiente violento, una mínima situación y yo saltó como leche hervida. Ahora, la vara para conmigo la tengo altísima. Me tienen que agredir muy fuerte para que yo lo sienta como violencia. A mí que un tipo me diga "no seas boluda", al lado de alguna mano floja de mi viejo o de algún grito, me parece un juego de niños. Cuando uno recibe violencia por parte de su papá, en algún lugar vos crees que es como te merecés que te traten".