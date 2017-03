Ahora, el artista reveló que no fue la única víctima, su mamá también fue golpeada. "He vivido situaciones de violencia de mi papá hacia mi mamá muy fuertes, de golpes", contó el intérprete en el marco de la campaña #TerminemosConElMachismo que está realizando la revista Susana. "Ojo, con esto no quiero dejar mal a mi papá porque era algo medio normal en ese momento. No tengo ningún rencor, amo a mi papá, se lo puedo decir y me llevo muy bien", explicó.