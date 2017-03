En los últimos tiempos, varios atentados sacudieron su país, cosa que aún estando a kilómetros, le hizo muy mal: "Cuando pasaron las imágenes del camión en Niza apagué, porque no es sostenible para mí. Pero no es sostenible lo que veo en Niza, ni lo que pasa en Siria, soy muy sensible en estas cosas", recordó y agregó: "Los gobiernos hacen lo que quieren, me duele que maten a Nisman, pero me duele más que el día que mueren cuatro chicos de hambre en Salta esté en la página 32 del diario y no en primera plana. Pero la vida es injusta, lo aprendí con el tiempo, es más impactante el atentado en Niza que mil muertos en Siria. En Francia somos cuna de los derechos humanos, pero también somos guerreros. En todo el mundo pasan cosas, qué se puede decir contra la locura humana, no soy especialista en el tema. Es duro y me impresiona ver a amigos franceses diciendo 'basta, es hora de reaccionar'. Hay un terrorismo que hay que combatir y nosotros seguimos allá, ¿por qué? ¿porque hay intereses comerciales?".