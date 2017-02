En ese sentido, manifestó, entre muchas otras cuestiones, que está harto "de la denuncia a Macri padre por el Correo, preguntándome, ¿qué pasó durante los 12 años ganados que no hicieron nada?". Y también indicó: "Estoy harto de que sigan sumando empleados públicos cuando se suponía que este Gobierno no lo haría". También apuntó contra Carrió:" Estoy harto de Lilita denunciando y que en casi todos los casos no le den ni bola". Y contra la líder del GEN: "Estoy harto de escuchar a la Stolbizer defendiendo a Massa".