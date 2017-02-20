"Estoy harto de que se atropelle a la gente, matándola y que el asesino salga tan tranquilo". Sin vueltas, así comienza el extenso mensaje que Pepe Cibrián realizó en su muro de Facebook, con críticas para el gobierno de Mauricio Macri y también para el kirchnerismo.
Sin especificar el motivo -si es que hubo uno- que lo llevó a realizar esta publicación, el reconocido director teatral detalló muchas acciones, actitudes y conductas de la sociedad que le molestan, bajo el título "Estoy harto".
En ese sentido, manifestó, entre muchas otras cuestiones, que está harto "de la denuncia a Macri padre por el Correo, preguntándome, ¿qué pasó durante los 12 años ganados que no hicieron nada?". Y también indicó: "Estoy harto de que sigan sumando empleados públicos cuando se suponía que este Gobierno no lo haría". También apuntó contra Carrió:" Estoy harto de Lilita denunciando y que en casi todos los casos no le den ni bola". Y contra la líder del GEN: "Estoy harto de escuchar a la Stolbizer defendiendo a Massa".
Cibrián, que a fines del 2016 dijo a Infobae que votó a Mauricio Macri pero está "enojado", se dirigió en su publicación de Facebook contra la relevancia que se le da al programa ShowMatch: "Estoy harto de que el problema nacional y mediático sea si Tinelli va o no va a hacer su programa".
Asimismo, aseguró estar "harto" de "crear generaciones de analfabetos", de "los programas mediáticos", de "que en pleno Centro estacionen no solo en lugares marcados como prohibidos, si no que se pongan en doble fila y si te jode, jodete", y de "que no haya memoria", entre muchas otras actitudes.
El texto completo de Pepe Cibrián
ESTOY HARTO DE QUE SE ATROPELLE A LA GENTE, MATANDOLA Y QUE EL ASESINO SALGA TAN TRANQUILO.
ESTOY HARTO DE PAGAR PEAJES SIDERALES PARA QUE LAS AUTOPISTAS SEAN UNA ESTAFA.
ESTOY HARTO DE LA DENUNCIA A MACRI PADRE POR EL CORREO PREGUNTANDOME, ¿QUÉ PASO DURANTE LOS 12 AÑOS GANADOS QUE NO HICIERAN NADA?
ESTOY HARTO DE QUE EL PRESIDENTE SE DESDIGA CADA RATO.
ESTOY HARTO QUE EL GABINETE DE MACRI NO CESE DE HACER IMBECILIDADES.
ESTOY HARTO DE QUE ME MIENTAN.
ESTOY HARTO DE SEGUIR ESCUCHANDO A BUDOU Y FERNANDEZ Y A OTROS, ¡OPINANDO! SOBRE LOS ERRORES DE ESTE GOBIERNO.
ESTOY HARTO DE QUE CON LAS DENUNCIAS Y PRUEBAS NO ESTEN, COMO EN BRASIL SENADORES EMPRESARIO, AUN SACADA LA PRESIDENTE POR EL HORROR DE PETROBRAS, PRESOS.
ESTOY HARTO DE QUE SIGAN SUMANDO EMPLEADOS PUBLICOS CUANDO SE SUPONIA ESTE GOBIERNO NO LO HARÍA.
ESTOY HARTO DE LOS JUECES CORRUPTOS Y AUN CON PRUEBAS COMPROBABLES, MUCHOS, TAMPOCO NI SIQUIERA LE HAN HECHO JUICIO POLÍTICO Y ESTAN AUN EN SUS CARGOS.
ESTOY HARTO DE ESCUCHAR A ZAFFARONI EN VEZ DE CALLARSE POR LAS DUDAS.
ESTOY HARTO DE ME LLEGUE UNA DEUDA CON LA AFIP DE MIL PESOS Y TENGA QUE PAGAR DIEZ MIL POR INTERESES, USAR MI TIEMPO CUANDO LOPEZ , QUE SE QUEDÓ CON 8 MIL MILLONES PARA USO PERSONAL DE NO SE QUE, Y SIGA CAMINANDO.
ESTOY HARTO DE LOS PIQUETES.
ESTOY HARTO DE LA MENTIRA DE QUE LOS IBAN A PERMITIR Y ESTÁN.
ESTOY HARTO DE QUE LA GENTE NO RESPETE AL PEATON.ESTOY HARTO DE LA BONAFINI PUTEANDO SIN CESAR.
ESTOY HARTO DE LILITA DENUNCIANDO Y QUE EN CASI TODOS LOS CAOS NO LE DEN NI BOLA.
ESTOY HARTO DE QUE LOS AUTOS NO RESPETEN AL PEATON,
ESTOY HARTO DE QUE EL PEATON CRUCE DONDE LE DA LA GANA.
ESTOY HARTO DE QUE ESTACIONESN FRENTA A UNA BAJADA PARA MINUSVALIDOS.
ESTOY HARTO DE NO HAYA POLICIA PARA DESTRABAR EL TRANSITO.
ESTOY HARTO DE LAS MOTOS QUE TE CRUZAN Y PASAN SIN HABERLAS VISTO.
ESTOY HARTO DE QUE NO HAYA CONTROLES NI POLICIALES NI DE MILES DE CAMARAS (NO SEIS) EN LA PANAMERICANA Y EN TODAS.
ESYOY HARTO DE QUE SE HABLE DE LA CORRUPCIÓN Y SIGA TAN TRANQUILA INSTALADA.
ESTOY HARTO DE QUE TODOS TENGAN EL CELULAR PRENDIDO, SIN PARAR DE ESCRIBIR "TB ET SAL PR TU CS EN DZ MTO" LO QUE QUISO DECIR "TAMBIEN ESTOY SALIENDO PARA TU CASA EN DIEZ MINUTOS"
ESTOY HARTO DE QUE SE PIERDA EL VOCABULARIO.
ESTOY HARTO DE QIE LOS JOVENES QUE PRETENDEN SER ACTORES NO TENGAN LA MAS PUTA IDEA DE QUIEN FUE NINI MARSHALL Y SI QJUIEN FUE CHAPLIN.
ESTOY HARTO DE VER A PAMPITA TODOS LOS DIAS EN LOS DIARIOS.
ESTOY HARTO NO LIMPIAR AL RIACHUELO.
ESTOY HARTO DE QUE EL PROBLEMA NACIONAL Y MEDIATICO SEA SI TINELLI VA O NO VA A HACER SU PROGRAMA.
ESTOY HARTO DE LAS TELENOVELAS TURCAS Y BRASILERAS DEL AÑO DEL PEDO QUE COSTARON 5 PESOS Y QUE LOS ACTORES ARGENTINOS NO TENGAN TRABAJO.
ESTOY HARTO DE QUE NO SE HAGA NADA SOBRE ESTO.
ESTOY HARTO DE QUE NO SE REABRA EL SAN MARTION Y QUE CADA VEZ POSPONGAN LA FECHA.
ESTOY HARTO DE MACRI AL CUAL VOTE.
ESTOY HARTO DE NO SABER NUNCA A QUIEN VOTAR PORQUE NINGUNO ME GUSTA.
ESTOY HARTO DE QUE NOS TOMEN POR BOLUDOS.
ESTOY HARTO DE QUE LOS DIPUTADOS HAYAN PRETENDIDO SUBIR UN 47% SUS SUELDOS CUANDO LA GENTE NO TIENE PARA COMER.
ESTOY HARTO DE QUE LOS JOVENES SE DROGEN POR UNA SOCIEDAD QUE NO LES BRINA EL SUEÑO DE UNA META.
ESTOY HARTO DE LOS HOTELES DE CRISTINA.
ESTOY HARTO TAMBIEN DE CRISTINA.
ESTOY HARTO DE LAS ESCUCHAS DE TODOS Y QUE DE IGUAL.
ESTOY HARTO DE ESCUCHAR A LA STOLBIZER DEFENDIENDA MASSA.
ESTOY HARTO DE QUE TODOS SE CAMBIEN LA CAMISETA Y QUE LA GENTE SIGA APOYANDOLOS.
ESTOY HARTO DE QUE LA AVENIDA CORRIENTES HACE AÑOS NO SEA MAS LA CALLE QUE NUNCA DUERME.
ESTOY HARTO DE LA MENDICIDAD EN LA CALLE CORRIENTES Y QUE LOS GOBIERNOS NADA HAGAN.
ESTOY HARTO DE QUE LOS COLEGIOS PUBLICOS AHORA SEAN MIERDA.
ESTOY HARTO DE CREAR GENERAXIONES DE ANALFABETOS.
ESTOY HARTO DEL HORROR DE NUESTRAS UNIVERSIDADES CUANDO SON EVALUADAS.
ESTOY HARTO DE QUE LA GENTE NO LEA.
ESTOY HARTO DE LOS PROGRAMAS MEDIATICOS.
ESTOY HARTO DE BUQUEBUS PORQUE NO ME GUSTA.
ESTOY HARTO DE QUE CADA VEZ ANTE UNA NUEVA OBRA UNO TIENE, NO IMPORTA LA BUENA FAMA NI EL CREDITO, QUE DAR EXAMEN.
ESTOY HARTO DE QUE SOLO LO TENGAN ENSERIO LES LUTHIER.
ESTOY HARTO DE QUE EN PLENO CENTRO ESTACIONEN NO SOLO EN LUGARES MARCADOS COMO PROBIDOS, SI NO QUE SE PONGAN EN DOBLE FILA Y SI TE JODE, JODETE.
ESTOY HARTO DE PENSAR QJUE A LO MEJOR EL CHISTE DE PARA ESTROPEAR TANTA MARAVILLA CREADA , CREO A LOS ARGENTINOS.
ESTOY HARTO DE LOS FINES DE SEMANA PUENTE EN DONDE NADIE CELEBRA LAS FECHAS POR LAS CUALES SON PUENTE.
ESTOY HARTO DE QUE EN EL TEATRO SE CONTRATEN JOVENES NO
ESTOY HARTO DE QUE NO HAYA MEMORIA.
ESTOY HARTO DE QUE SOLO TENGA IDENTIDAD NUESTRO NORTE.
ESTOY HARTO DE QUE A NUESTRAS PROVINIAS LAS LLAMEN "EL INTERIOR":
ESTOY HARTO DE QUE CONTRATEN EN TEATRO ACTORES (MARICIANOS) PORQUE HACEN TELEVISION Y LAS CHICAS SE MASTURBAN.
ESTOY HARTO DE QUEJARME.
ESTOY HARTO DE QUE A PESAR DE TRABAJAR COMO TANTOS SIN PARAR TENGA QUE ESTAR HARTO.
Y MAS
Y MAS
Y MAS
Y MAS
Y MAS
ESTOY HARTO DE ESTAR HARTO.
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