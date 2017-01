—Salí con el tránsito y pensaba, claro, a los diputados no los jode el tránsito porque total sólo el 10% asiste a todas las sesiones, entonces para qué se van a preocupar si no van. Pero los honorarios los pagamos, pagamos a los diputados que tienen 316 secretarios, 400 ayudantes, 500 camaristas y que además quieren el 47,5% por no ir. El 7% de los senadores son los únicos que tienen una asistencia perfecta, porque el resto tampoco va, el Presidente anda en helicóptero, no tiene problemas. Nos prometieron que no iba a haber piquetes, fue una de las plataformas. Entonces me dicen: "No, no quieren pagar el costo político", entonces que no sean políticos. Porque hay que pagar costos en la vida. Si ese costo político implica que no te elijan la próxima vez, jodete. Luego están los derechos humanos, que me parecen maravillosos, en los países del mundo entero civilizados cuando hay manifestaciones no legalizadas o que impiden que una ciudad se mueva, llegan con unas cosas de agua, no los matan, los sacan. ¿Y mi derecho humano? ¿Yo no tengo derecho humano de llegar a mi trabajo? ¿O me vas a decir que al señor oficinista que no llegó la empresa, gentilmente, la corporación le va a decir: "No te preocupes, no te descuento nada. Llegá cuando quieras, porque total hubo tráfico"?