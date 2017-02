Y agregó: "La usa y la aleja de todo el mundo para controlarla. No la deja salir y tampoco hablar con la familia. Un tipo que fue capaz de mostrar en televisión un test de embarazo para contar que una ex suya (en referencia a Florencia Maggi) estaba embarazada de Matías Alé, quien atravesaba un momento tan difícil, es un hijo de p… Lo adoro a Matías y me dolió ese gesto tan bajo".