Cuando Bermúdez fue al piso de Intrusos a contar su verdad -el día anterior había sido el turno de su marido, quien debió dar explicaciones sobre los escandalosos audios-, también habló Valería. "Leo siempre pasa muchísima plata para los chicos. Y nunca alcanza. Leo siempre cumplió con todo. Y viene pasando desde hace siete meses por un infierno de audios muy agresivos de ella, de muchos insultos. ¿Momentos de furia? Obviamente. Pero no es un tipo violento. Aguanta, aguanta, aguanta… hasta que explota. Sus hijos me quieren mucho. Y Leo no miente en nada en lo que está diciendo", advirtió Dollagaray.