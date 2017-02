"De verdad: yo siento que para algunas cosas ya estoy, no sé si viejo es la palabra… -agregó quien fuera uno de los humoristas principales del viejo VideoMatch-. Pero matemáticamente ya viví más de la mitad de mi vida. Si no pasa nada raro en mi vida, y muero de viejo, ya viví más de la mitad. Esto de que la vida es minuto a minuto es una gran verdad. Yo no me lo esperaba (el amor a esta edad), pero me siento muy pleno en este estado. Si bien mi matrimonio anterior no estaba bien, y yo sabía que me iba a terminar divorciando, no tenía previsto enamorarme".