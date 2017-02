More está en Córdoba con su novio, el futbolista Martín Casar. "Una vida piola de princesa", dice Rial para referirse al presente de la joven de 18 años. Esta convivencia con su pareja, que comenzó en diciembre y terminará en marzo, como unas enormes vacaciones románticas, deberán pausarse para que ella termine, en este 2017, la secundaria. Además, va a trabajar en La Mañana, la productora que su padre abrió. "Me parece bien que labure y se haga de abajo. Además es lo que ella quiere, no se lo pedí yo", comenta el conductor y agrega: "Antes estábamos a diez metros y hablábamos menos que ahora que estamos en dos provincias distintas".