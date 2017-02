Juana Repetto está en su mejor momento personal. Hace seis meses cumplió un gran sueño: ser mamá. "Cuando empecé el tratamiento para tenerlo estaba 4 ó 5 kilos arriba. Pero durante el embarazo me comí todo y engordé casi 35 kilos. En la semana 38, cuando el obstetra me dijo que pesaba 99 kilos, le pedí no pesarme más. Faltaban dos semanas y no quería ver en la balanza que había pasado los cien, pero ahora, seis meses después de parir, bajé 32 kilos. Me faltarían seis más para estar bien", relató la joven a la revista Gente.