Por una y otra cosa -aquellas tres fotos y esta filmación- Diarco provocó una andanada de comentarios, mucho más que cualquier otro posteo anterior. Y así fue como se fueron intercalando elogios con reflexiones negativas, no sólo haciendo hincapié en que la recuperación no era tal -nunca falta la crueldad…-, sino también remarcando que no había necesidad de exponerse de esa manera en las redes sociales.