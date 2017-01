Sin embargo, no todo es color de rosas para El Dipy. Hace unos días estuvo en el programa Intratables y se quebró al hablar sobre su pelea con su colega El Polaco. "Estoy cansado de que me hagan mierd… Vine a reclamar por el trabajo que me sacó. Vine a pelear por la comida de mis hijos. Y me duele porque yo acá me senté solo, sin abogado, sin seguridad, sin nadie. Solito, con el pecho me la banco. Y él (por El Polaco) se ríe. ¡¿Qué le da risa?! ¿Dejar a una persona sin laburo? Estoy casando… Me hicieron mierd…", dijo.