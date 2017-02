Su camino como artista cordobés fue inverso, ya que antes de poder trabajar en Carlos Paz, había estado en Mar del Plata, en Buenos Aires y en varios puntos del país. Incluso el año pasado hizo temporada en "la Feliz" con los mismos productores de La gran revista de Carmen: "Ella ya me conocía así que no hubo casting ni nada, y fue muy bueno que me viera, porque vine a cebar mate al casting que se hizo y había mucho humorista muy bueno, era un lugar muy apreciado por los colegas".