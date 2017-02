"Soy bastante bobo y no sirvo para venderme, Carmen me dijo 'tengo ojo y me doy cuenta de la gente, jamás en mi vida pensé que eras semejante actor humorista' yo en las notas era serio, todos le hablaban de mi Stand Up y un día me vino a ver y se sorprendió, me tomó un casting y me dio un lugar hermoso en su revista, con mi monólogo de diez minutos, me agregó como nuevo humorista", contó sobre sus comienzos en el teatro comercial, de ahí en más, no paró.