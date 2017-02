Al ser consultado sobre cómo está en el plano personal se define como "enamorado" y agrega: "Estoy en pareja hace dos años, tengo a mi familia y muchas cosas por las que estar contento, cuatro obras, actores que me respetan y respeto, productores que apuestan a mí. Es un momento en el que el trabajo no es lo que más sobra, tener trabajo y dar trabajo es un lujo y tener personas que me aman es lo mas. Soy un beneficiado y tocado por la varita del éxito, pero no del éxito del público que compra la entrada que está buenísimo, sino en el sentido de que hago lo que quiero. Vivir de lo que uno quiere es un éxito y estoy agradecido".