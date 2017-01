-Muscari: Uno no puede separar el espectáculo de la realidad social. Estamos en época de ajustes pero yo como ciudadano siempre respeto a nuestras autoridades. Siempre respeté a Néstor y a Cristina y ahora lo hago con Mauricio. El poder uno lo tiene a la hora de votar. Como argentinos estamos adaptados a una nueva realidad, y en esa realidad no puedo de hablar de crisis en la industria en Carlos Paz porque te estaría mintiendo. Por supuesto que quizás en otro momento se vendían más entradas, pero también había menos conciencia de cuáles eran los problemas económicos. Esto que está pasando en el país no es de un día para el otro, viene pasando hace 50 años, por eso en Los Corrputelli el público se divierte por la manera en el que se muestra en el escenario las cosas que pensamos como argentinos.