Para la Alfano, lo bueno de la obra es que le permite al público reírse de sí mismo: "¿Quién no le dijo al chino 'fiame el envase que después de te lo devuelvo' y somos capaces de mudarnos? y nos justificamos y creemos que esta bien y no somos confiables. Hay que tener empatía con el que tiene menos, viene alguien a pedir y miramos para otro lado como si no fuera nuestro problema. Que haya jóvenes que delinquen porque no tuvieron oportunidad de otra cosa, es responsabilidad de todos y no creo en el asistencialismo, porque no es digno, la personas merece un trabajo por si mismas".