Candelaria Tinelli abandonó su larga cabellera: ¡mirá cómo le queda!

¿Vot sí / vot no? La it girl más famosa del país volvió a llamar la atención de todos. Con un “tijeretazo” estrenó nuevo look y lo compartió en las redes sociales. Más se 60 mil likes dan prueba que a sus fans les gustó