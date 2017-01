El Gitano venía de realizar una interminable gira por distintas ciudades de México que le trajo consecuencias físicas. "¡Adelgazó! ¡Qué figura!", le señala Badía. "No, ya ni figura me queda. ¡Estoy delgadísimo!", ríe Sandro, que hacía un par de shows por noche, cada uno de casi dos horas. "Terminás de trabajar a las 4 de la mañana y ya no hay nada para comer en ningún lado, y te quedás hasta el otro día sin comer. Me vino muy bien porque tenía un par de kilos de más, y los adelgacé".