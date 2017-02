La llegada de Fishburne a la franquicia de John Wick fue manejada por el propio Reeves. "Fue increíble tener la oportunidad de trabajar con Laurence Fishburne de nuevo, con la historia que compartimos profesional y personalmente -le contó Reeves a Teleshow, en Los Ángeles-. Me encontré con él y me dijo que le gustó la primera película y (me preguntó) si había algún papel (disponible) en la segunda. Y yo dije: '¡De hecho, sí lo hay!'".