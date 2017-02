Para no dejar dudas sobre los motivos de la desvinculación del fiscal, Conte Grand indicó que "no asignamos causas especializadas en violencia de genero a cualquier persona" que este vinculada a "episodios de esta naturaleza". Incluso, si Bustos Rivas hubiese sido asignado previamente como responsable de la investigación, con aquellos antecedentes "no" habría continuado al frente de las pesquisas, precisó Conte Grand en el programa "Va de Vuelta", por radio Nacional.