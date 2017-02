Weiman, que trabajaba en un bingo local, tiene dos hijos de dos madres distintas, una niña y un varón. Ninguno de los dos, de acuerdo a vecinos, vivía con él: lo visitaban en los fines de semana. Weiman tuvo a la niña, hoy de once años, con su primera concubina, de la cual se separó hace nueve años. La madre de la mujer, la ex suegra del vigilador, se niega a decir por qué se separaron Weiman y su hija ante la consulta de Infobae. Sin embargo, asegura: "Lo único que quiero es resguardar a mi nieta. Si fue violento con mi hija, yo nunca lo vi y ella no me lo contó. La verdad no lo puedo creer. Quiero que declare y que diga que no fue él".