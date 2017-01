Luego de ese asesinato, el hijo de Herrera, ahora encarcelado, había calificado de "enfermo" a su padre. "El asesino es mi papá, hace 11 años me arruinó la vida matando a mi mamá en la cárcel de Metán, la vi muerta a menos de dos metros ahorcada con una remera. Hoy arruinó otra familia, me toca muy de fondo esta situación, es volver a recordar todo el suceso que vivimos con la muerte de mi madre. Yo le advertí a esta chica que se aleje de este tipo, que es un enfermo, pero ella no me escuchó", declaró unos días después del crimen de su padre.